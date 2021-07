È morto ieri pomeriggio nell'ospedale Santa Chiara di Trento don Graziano Gianola, sacerdote della Diocesi di Milano, a seguito delle gravi ferite riportate in una caduta in montagna.

Don Graziano si trovava in vacanza a Brentonico con i ragazzi del suo oratorio, una cinquantina. Nell'incidente, avvenuto vicino al Rifugio Graziani, non sono stati coinvolti i ragazzi che erano con lui, tutti rimasti incolumi. Nato a Premana (Lecco) il 20 settembre 1973, don Graziano era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 2004: dopo le prime esperienze nelle parrocchie di Buccinasco e Assago, dal 2013 era vicario parrocchiale nella parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio. Il cordoglio del vescovo Mario Delpini: «Mi unisco allo strazio della famiglia e della sua comunità pastorale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

