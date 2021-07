È morto ieri al San Gerardo di Monza dopo otto giorni di agonia Vincenzo Monti, il giovane rapper di 19 anni investito mentre era su uno scooter guidato da un amico di 20 anni, a Senago. A travolgerli un pirata della strada di 27 anni, studente, di Paderno Dugnano, poi denunciato dalla sua stessa madre. Monti era stato ricoverato in gravissime condizioni e gli era stata amputata una gamba. L'investitore era fuggito senza neppure fermarsi e, tornato a casa, aveva raccontato alla madre l'incidente e la donna aveva chiamato il 112 e denunciato il suo stesso figlio.

Ora per l'investitore si profila il reato di omicidio stradale oltre a omissione di soccorso.

E ieri mattina un ciclista di 23 anni è stato travolto e ucciso da una Fiat 500 in sharing tra viale De Gasperi e piazza Kennedy. Le indagini sono condotte dalla polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

