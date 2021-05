È Milano la capitale dei vaccinati, perché è la città dove si immunizza di più: un lombardo su tre di coloro che sono immunizzati ogni giorno è infatti un milanese. Uno su tre ha ricevuto almeno una dose (884.318 cittadini, pari al 29% della popolazione) e uno su dieci anche il richiamo (347.962 persone, cioè l'11%). In totale - fino a giovedì scorso - oltre 1,2 milioni di dosi sono state destinate proprio alla Città metropolitana, dove si viaggia su una media di 30-40mila iniezioni giornaliere.

Nel dettaglio, il 94,3% degli over 80 è protetto dal Covid con una dose; dai 70 ai 79 anni è il 77,5%; per 60enni uno su due. E dalla scorsa mezzanotte si sono aperte le iscrizioni anche per i 50 a 59enni. Una delle fasce «più numerose», ha ricordato l'assessora al Welfare Letizia Moratti con una platea di 1.592.060 persone. L'immunizzazione massiva entra quindi nel vivo e la Lombardia, che finora ha somministrato 4.029.785 vaccini, è pronta a mantenere il ritmo 87, 89mila giornalieri. Adeguandosi alle scorte e alle consegna di AstraZeneca (il più discusso, rifiutato da meno dell'1% dei vaccinandi), di Moderna e Pfizer.

L'immunizzazione procede e i contagi diminuiscono, ma la Lombardia, a livello nazionale, registra il maggior aumento di casi Covid in 24 ore: a fronte di 39.298 tamponi sono stati 1326 i nuovi positivi (385 a Milano e provincia), con un tasso del 3,4%. I ricoveri nei reparti calano di 124 mentre salgono di due i letti occupati in terapia intensiva. Sono ancora 33 i decessi.(S.Rom.)

