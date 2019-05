È mancata la ciliegina sulla torta. Come lo scorso anno, la splendida cavalcata dell'Italia Under 17 si è fermata in finale. Il trofeo di Campioni d'Europa è andato, ancora una volta, all'Olanda (4-2 il finale per la formazione mini Ajax, doppietta del rossonero Colombo) ma gli Azzurrini del commissario tecnico Nunziata hanno comunque raggiunto l'obiettivo, ovvero dimostrare che il talento calcistico, quello vero, alberga anche nel Bel Paese.

Tanti i giovani azzurri da tener d'occhio, la maggior parte dei quali di proprietà di Inter e Juventus. Nella formazione titolare anti Olanda erano presenti tre giocatori nerazzurri (Moretti, Pirola e il favoloso attaccante Esposito) e tre bianconeri (Lamanna, Brentan e Tongya). Ben rappresentata, nel gruppo di Nunziata, anche l'Atalanta. Nessuna traccia di giocatori di club del Centro e del Sud. Una casualità? Forse o, magari, è una questione di programmazione.

Intanto la festa dell'U17 non è ancora finita. A ottobre, i terribili Azzurrini saranno di scena al Mondiale di categoria in Brasile. Piccoli campioni crescono.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

