È malato, ma testimonierà tra 7 mesi

Due anni e mezzo fa al Fatebenefratelli gli hanno asportato il rene sinistro sano al posto di quello destro ammalato di tumore. e il processo in cui è parte civile e in cui avrebbe dovuto testimoniare il 4 maggio, Ha 87 anni ma dovrà aspettare altri sette mesi per tentare di avere giustizia: il processo in cui è parte civile e in cui avrebbe dovuto testimoniare lo scorso 4 maggio è stato rinviato di sette mesi, al 21 dicembre 2020.

Lo ha deciso il giudice monocratico Vincenza Papagno, accogliendo la richiesta del legale di Giuseppe Calabrò, ex insegnante di Reggio Calabria, che aveva chiesto di spostare l'udienza per motivi di salute dell'anziano. «Ma 7 mesi sono troppi - dice l'avvocato Russo, che tutela il pensionato - soprattutto rispetto alla età avanzata e al «precario stato di salute del suo assistito: potrebbe non arrivare a testimoniare.

Il dibattimento, a carico di due medici dell'ospedale Fatebenefratelli, si era aperto nel settembre 2019. Venuto da Reggio Calabria a Milano per l'asportazione del rene destro affetto da tumore, Calabrò ha subito invece per errore l'asportazione di quello sinistro sano ed è ora a rischio vita. Nelle scorse udienze, rispondendo ai giornalisti, l'anziano aveva detto: «Spero che questo mio caso possa essere di monito per altri. Oggi si fanno moltissimi interventi senza guardare il risultato, il mio è stato solo un caso eclatante fra tanti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

