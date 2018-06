Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È la sua prima volta in Italia e arriva portando le canzoni del suo primo album Better pill.Gavin James attera sul palco della Santeria Social Club stasera, con il suo carico di malinconia e suggestione, ben espresse nell'ultimo suo singolo Hard to do. Lo si potrebbe definire un coroner, con dolci melodie che in qualche modo sono una tradizione ereditata dalla sua terra d'origine, l'Irlanda. Classe 1991, nato e cresciuto in una famiglia di musicisti di Dublino, ha cominciato giovanissimo, all'età di otto anni. Il suo debutto è targato 2015, con un titolo che omaggia una delle canzoni più famose di Alanis Morrisette. Sinora a scalare le classifiche, e non solo irlandesi, sono stati i suoi singoli, tanto che già all'esordio è subito piaciuto ad Ed Sheeran, che lo ha voluto con lui per aprire i suoi concerti più importanti. Tutto il suo repertorio sarà in scaletta per il live di stasera. Da scoprire. (M.Lev.)