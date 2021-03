E la Juve sogna il revival: Pogba

Timothy Ormezzano

La Juve vuole calare una coppia di assi a centrocampo, il settore che più di tutti merita qualcosa in più di un ritocco. I tifosi rimpiangono Khedira, Matuidi, Emre Can e Pjanic. Per non dire dei tempi in cui la mediana era di Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba. Quest'ultimo resta nel mirino bianconero. Si sogna un ritorno del Polpo, che ha lasciato un pezzo di cuore a Torino. L'agente Raiola giocherà un ruolo importante nel futuro del francese, in scadenza nel 2022 con il Manchester United. L'ingaggio però spaventa la Signora. Specie se Cristiano Ronaldo dovesse restare alla Continassa, dove oggi la Juve riprenderà i lavori in vista del derby di sabato in casa del Toro. L'altro sogno quasi proibito risponde al nome di De Jong, il gioiello del Barcellona che a Torino ritroverebbe l'ex compagno De Ligt. E poi si arriva agli obiettivi più concreti e abbordabili. Primo fra tutti Locatelli, che segnando il suo primo gol con la Nazionale (domenica in Bulgaria) ha passato l'ultimo esame di maturità. Operazione fedele alla linea verde tracciata dalla Juve, che ha diverse pedine di scambio per abbattere la valutazione intorno ai 40 milioni fatta dal Sassuolo. Altro nome caldo quello di Aouar, quotato 50 milioni da quel Lione interessato al riscatto di De Sciglio. A proposito di prestiti, Douglas Costa è destinato a rientrare dal Bayern Monaco alla Juve, che per alleggerire il monte ingaggi di una dozzina di milioni lordi tenterà di cedere il brasiliano (sondato dal Gremio). Un altro profilo molto gradito è quello del classe 2002 Gravenberch, stella dell'Ajax che in molti paragonano (giustamente) a Pogba. Ma restano di moda anche i nomi di De Paul, Tolisso e Paredes. Da chi potrebbe arrivare a chi saluterà: in uscita c'è soprattutto Ramsey, ma la Juve è pronta a cedere anche Rabiot, Bentancur e Bernardeschi. Non si muoverà invece Kulusevski, che dalla Nazionale parla di «una stagione assolutamente deludente: la Juve vuole vincere lo scudetto ogni anno, dobbiamo cominciare a giocare meglio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:02

