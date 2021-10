E' il volto femminile di Amazon Prime Video, ma da anni è conosciuta in tutta Italia. Giulia Mizzoni è la punta di diamante della gara più importante della Champions del mercoledì in esclusiva su Prime (domani tocca a Zenit-Juve). Un grande successo di pubblico e critica per la giornalista romana, Amazon Prime Video anche grazie a lei in questo inizio stagione ha raccolto tanti consensi favorevoli.

Se l'aspettava una partenza così brillante?

«Fin dall'inizio ho avuto la sensazione di condividere con questo team fantastico l'obiettivo di mettere al centro chi ci guarda. Avere un riscontro da parte del nostro pubblico è gratificante. Sinceramente ce lo aspettavamo».

Lei ha fatto tanto gavetta fino ad arrivare a Sky. Quindi non basta il fattore estetico?

«Mi fa sorridere che ancora si dia tutta questa importanza all'estetica, pur essendo consapevole che sia un fattore. Chi ci guarda ha spiccato senso critico, è competente. Pensare di ottenere consensi solo con un bel vestito o un ammiccamento per me è una mancanza di rispetto. E, fortunatamente, anche per Prime che dubito mi abbia scelta in base all'estetica. O almeno lo spero!».

Lei è stata anche la prima telecronista donna in Italia, quanto è stato duro abbattere quel tabù?

«Era una partita Champions del 2011. Non mi sono mai soffermata sul fatto che stessi abbattendo un tabù. Non credo che essere donna faccia la differenza. Non siamo più fragili, più emotive, meno adatte. Dobbiamo iniziare a ripetercelo spesso per farlo capire a chi ancora discrimina».

Sui social ad esempio come è capitato a molte sue colleghe.

«Un conto sono le critiche sacrosante, un conto è l'insulto becero, sessista, discriminatorio».

Molto spesso chi passa il segno e viene ripreso tende a cavarsela con la magica frase: sei un personaggio pubblico, è il prezzo da pagare.

«A queste persone che minacciano pure le famiglie rispondo: se lo stesso accadesse a vostra moglie, madre o figlia?».

Giulia è anche una mamma. Non si deve quindi scegliere per forza famiglia o carriera.

«In Italia spesso bisogna scegliere una delle due strade. E' triste. Per quanto mi riguarda non posso che reputarmi fortunata: ho una famiglia che mi appoggia e ho potuto scegliere di organizzare la mia vita, anche lavorativa, in funzione di Pietro».

Prime Video ha tanti campioni in squadra: da Seedorf a Zola. Non deve essere facile saperne di più di loro.

«Ma non pretendo di saperne di più! Con chi ha fatto la storia del calcio sono importanti due aspetti: il primo è farli sentire a loro agio, essere me stessa senza sovrastrutture. Il 2° è fare in modo che loro si fidino di me, perché una diretta vive sugli imprevisti e devono sapere che la nave è in buone mani anche in tempesta. Con Evra ho sudato più di Chiesa col Chelsea ad esempio».

