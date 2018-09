Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È il secondo incendio in meno di una settimana che scoppia nei campi rom di via Bonfadini.Alle due della scorsa notte sono andati infiamme i rifiuti della discarica che, negli anni, si è formata nella zona davanti all'insediamento abusivo al civico 28, accanto a quello regolare, ma devastato, al 39.A prendere fuoco sono state le carcasse di automobili, ammucchiate dai nomadi, oltre all'immondizia di ogni tipo, tra cui elettrodomestici, pneumatici, biciclette. Un'alta nube di fumo maleodorante si è innalzata, mettendo in allarme i residenti che, come mercoledì scorso, hanno chiamato i vigili del fuoco. Stavolta, però, la situazione è apparsa subito più grave, nonostante l'assenza di feriti. I pompieri, infatti, intervenuti con due autopompe, hanno dovuto lavorato per tre ore per domare il rogo che stentava a spegnersi. Anche stavolta, secondo le forze dell'ordine, sono stati gli stessi rom ad appiccare le fiamme, forse per far sparire del materiale scomodo. Preoccupati gli abitanti delle case intorno, perché l'incendio avrebbe potuto estendersi rapidamente alle loro case. E s'inasprisce la polemica con l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato che definisce la «Zona 4 come la Terra dei fuochi»: «La situazione è chiaramente ormai fuori controllo. Bisogna intervenire immediatamente per garantire l'incolumità dei cittadini residenti nel quartiere». (P.Pas.)riproduzione riservata ®