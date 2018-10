E il marketing decolla

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesca ConidiROMA - Che la visibilità offerta alla Juventus dall'arrivo di Cristiano Ronaldo fosse di portata straordinaria lo si capiva già a occhio. Tre mesi dopo arrivano i numeri a spiegare l'exploit: sono aumentati di 10 milioni i follower della squadra bianconera sui social e, oltre al boom di vendite dei gadget dedicati a CR7, si sono ingrossate anche le fila di spettatori stranieri tra gli spalti dell'Allianz Stadium. Dati ufficiali snocciolati durante l'assemblea degli azionisti da Giorgio Ricci, nuovo responsabile dell'area ricavi: «I numeri sono doppi rispetto all'anno scorso e c'è stato un importante spostamento delle vendite sull'online. L'andamento della vendita delle magliette è positivo, molto più del previsto: la pianificazione di solito avviene con almeno 18 mesi di anticipo e, sulla stagione in corso, gli stock di prodotto sono stati bruciati e abbiamo dovuto fare ricorso alla disponibilità di Adidas, nostro partner tecnico». Ad aumentare le casse dei ricavi c'è anche il segno più degli incassi derivanti dalle sponsorizzazioni: «È una delle voci che ha avuto un incremento significativo e sarà così anche i prossimi anni». Non solo CR7: «La crescita quest'anno - ha proseguito Ricci - è attribuibile prevalentemente all'ingresso di un terzo sponsor di maglia, Cygames, ma anche all'ingresso di altri partner importanti come BetFair, M&S».