Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È il 30 maggio 1968. Tutto è pronto per l'inaugurazione della XIV edizione della Triennale di Milano. La mostra vede coinvolti artisti e curatori come Marco Zanuso, Albe Steiner, Arata Isozaki, Renzo Piano, Aldo van Eyck, insomma il gotha dell'intellighenzia e della creatività, certo non sospettabile di simpatie conservatrici. Questo però non basta a fermare la folla di studenti, operai e contestatori che si raduna al Palazzo dell'Arte. Lo prenderanno d'assalto e e lo occuperanno chiedendo una gestione più democratica dei luoghi della cultura.Da oggi fino a giovedì al Teatro dell'Arte a raccontare questa storia di equivoci e rivolte arrivano lo scrittore/architetto Gianni Biondillo e il dj Painé Cuadrelli che con Maggio 1968. La tempesta perfetta aggiungono un nuovo capitolo alle loro Storie Milanesi. (O.Bat.)riproduzione riservata ®