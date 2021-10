E gli elvetici in Lituania fanno paura agli azzurri

Massimo Sarti

«Quella con la Svizzera sarà la partita dell'anno dopo l'Europeo»: così il ct azzurro Roberto Mancini ha abbandonato con il pensiero la Nations League per proiettarsi di nuovo verso le qualificazioni ai Mondiali del Qatar, verso la sfida del 12 novembre all'Olimpico di Roma. Stasera però gli elvetici saranno impegnati in casa della Lituania, fanalino di coda del gruppo C con soli 3 punti. I rossocrociati, vincendo, raggiungerebbero invece l'Italia in testa al raggruppamento a quota 14. Sarà importante anche lo scarto di un'eventuale successo della Svizzera in terra baltica. Attualmente la differenza reti è a favore dell'Italia: +11 contro +5. Dovesse sorridere ancora agli azzurri dopo Lituania-Svizzera, Chiellini e compagni potrebbero addirittura permettersi di pareggiare il match dell'Olimpico (a Basilea, lo ricordiamo, finì 0-0). l'Italia dovrebbe poi andare obbligatoriamente ad imporsi nell'ultima giornata in Irlanda del Nord per evitare ogni rischio (nel turno conclusivo si giocherà anche Svizzera-Bulgaria, a Lucerna, il 15 novembre). Un rischio che Mancini non vorrebbe correre: «Con la Svizzera dovremo vincere». Nel qual caso a Belfast basterà un punto per essere primi nel girone e per qualificarsi ai Mondiali senza la gogna (ne sappiamo qualcosa...) dei play-off.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA