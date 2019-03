È fra le artiste più social in Italia. Più di 400mila followers su Instagram, oltre un milione di iscritti sul suo canale YouTube, un milione e mezzo di ascoltatori ogni mese su Spotify.

Tutto questo è Baby K, 35 anni, romana ma nata Singapore (suo padre è un geofisico che per lavoro si era stabilito a Giacarta), vero nome Claudia Nahum, stasera al Fabrique. Lei è un fenomeno da classifica: prima con il duetto Roma-Bangkok nel 2015 con Giusy Ferreri, che l'ha lanciata definitivamente con la vittoria di nove dischi di platino e primo posto in classifica. Poi con il terzo album, Icona, che presenta dal vivo stasera, con hit come Da zero a cento, Aspettavo solo te, Certe cose (scritta in collaborazione con J-Ax) e Vibe, best seller per il quale ha lavorato assieme a Vegas Jones e Gemitaiz. Piglio molto pop e anima rap sono gli ingredienti del suo stile accattivante, soprattutto per i giovanissimi. Scrive non solo musica, ma anche i testi delle sue canzoni. «In un certo senso quello che racconto con la mia musica è la realtà dei fatti: oggi viviamo tutti con l'ossessione di apparire per colpa dei social. Per questo ho voluto intitolare il mio disco Icona: tutti vogliamo essere icone, pensando erroneamente che questo sia il senso della vita».

Il 28 marzo. Fabrique. Via Fantoli 9. Ore 21. Biglietto 25 euro.

