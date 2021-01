E Fognini sarà protagonista in un docufilm

I momenti bui lontano dal campo, la famiglia, il rapporto con la moglie-collega Flavia Pennetta, il recupero dopo l'intervento chirurgico a entrambe le caviglie dello scorso maggio. Fabio Fognini si è messo a nudo ed è nato il docufilm Fabio Prendere o lasciare, che sbarcherà su Timvision domenica prossima. Novanta minuti in cui si alternano le sequenze dell'operazione e del recupero del campione ligure, con le testimonianze del team, del preparatore fisico, del coach Barazzutti, ma anche di colleghi eccellenti come il numero 1 Atp Novak Djokovic, oltre ad amici vip come l'ex capitano dell'Inter Zanetti e Cristian Vieri. Il tennis è la mia vita confessa Fognini -. mi ha permesso di diventare la persona che sono e di creare la famiglia che ho sempre sognato. Per questo è così importante per me.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

