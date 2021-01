È festa Napoli all'ultimo respiro

Marco Zorzo

Quando tutto sembrava presagire a un pareggio tra Udinese e Napoli, ecco spuntare al crepuscolo della sfida Bakayoko: è suo l'urlo al 90' che regala i tre punti alla Gattuso-band. Nel primo tenpo Lasagna aveva risposto al rigore di Insigne. Blitz in trasferta anche per la Lazio, che regola 2-0 il Parma (in panchina è tornato D'Aversa: forse non doveva mai essere mandato via) a domicilio, grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo. Ma Simone Inzaghi deve dire grazie pure a un super Reina nel primo tempo.

Vince anche il Verona: 2-1 al fanalino Crotone. Gara messa in ghiacciaia al Bentegodi nei primi 25' con la firma di Kalinic e una perla di Dimarco. Messias in avvio di ripresa accorcia (ma non basta) per i calabresi.

Sorride la Fiorentina, che supera il Cagliari (inguaiato Di Francesco) 1-0 grazie a Vlahovic, a bersaglio nella ripresa. Ma Prandelli ringrazia pure a Dragowski, che nel primo tempo ha neutralizzato un rigore di Joao Pedro.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA