«È emozionante risentire di nuovo rumore in questa sala». Lo ha detto il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, dal palco del Piermarini da cui, insieme al sindaco Giuseppe Sala ha accolto i 600 spettatori del «Quattro concerti per la ripartenza», prima esibizione dopo oltre 130 giorni di stop. «Ricorderò sempre il 23 febbraio, quando sono venuto ad annunciare che la recita del Don Carlo sarebbe stata cancellata - ha detto -: è stata dura, ma non potevo immaginare che il teatro sarebbe rimasto chiuso così tanto». «Oggi - ha concluso - è un giorno bello, perché c'è il sole e ci sarà di nuovo la musica in questo teatro. Niente è così emozionante come la musica dal vivo e stasera ci sarà l'emozione di sentirla insieme». È stato lo stesso Meyer ad aprire le porte del teatro. Il baritono Luca Salsi invece è stato il grande assente. Durante le prove nel pomeriggio è stato male.

Il sindaco Sala ha detto che «Milano come il resto del mondo è in difficoltà, ma bisogna rimettersi in marcia e la cosa migliore è ripartire dalla cultura. Il mio augurio è che la cultura e la Scala aiutino la ripresa necessaria», mentre il governatore lombardo Attilio Fontana ha sottolineato che la riapertura della Scala è un segnale di speranza per il futuro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 05:01

