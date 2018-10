Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È E.S., italiano, 35 anni, il pirata della strada responsabile dell'incidente avvenuto nella notte scorsa in viale Monza: ha travolto una Lancia Y con a bordo due donne, una delle quali ancora grave ricoverata all'ospedale San Raffaele. La polizia locale era sulle sue tracce perché l'uomo aveva perso la targa della vettura, ungherese. I vigili hanno scoperto che la macchina era intestata a una società che affitta veicoli e l'hanno ritrovata in un parcheggio di Agrate Brianza. Nel frattempo, forse perché si sentiva scoperto, l'uomo ha telefonato alla centrale operativa della polizia locale dicendo di volersi costituire. È stato denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso, ma essendo passate 24 ore i vigili non hanno potuto procedere con l'alcol test.