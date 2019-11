È costato caro, all'amico di una giovane che si dice influencer, avere attraversato con la sua vettura piazza Duomo perché lei potesse postarlo sui social, dicendo «cos'è che non possiamo fare noi?». Bloccato dai carabinieri, è stato denunciato, e sequestrate patente e vettura, mentre la donna è stata identificata. È accaduto alle 5.30 di ieri quando la vettura, una Clio, ferma nel posteggio taxi del Duomo è stata notata dai carabinieri e riconosciuta. Sulla Clio c'erano la ragazza, A.G., 21 anni, il guidatore, 49enne, e due ragazzi. La donna aveva chiamato il conducente per farsi riportare a casa e lui, denunciato per esercizio abusivo della professione di taxista, ha deciso di caricare anche due ragazzi che aspettavano un'auto pubblica al parcheggio.

Lei e lui hanno anche ammesso di essere stati la sera prima nell'area pedonale, per poi postare il video.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

