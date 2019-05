Crescono le aziende milanesi che parlano straniero. Non nel senso che vengono comprate da società estere, ma nel senso che aumentano le imprese con titolari nati all'estero: su del 2% all'anno. Anzi, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, le ditte con titolari non nati in Italia negli ultimi cinque anni sono aumentate del 34% a Milano, ovvero una su cinque. In generale, in Italia sono straniere il 10% delle aziende (circa 600mila, con quasi un milione di dipendenti) mentre a Milano il 16% (50mila, con 102 mila addetti). In città il Paese da cui provengono più imprenditori è l'Egitto con 8mila ditte registrate (su 16 mila in tutta Italia), seguito da Cina con 6 mila, Marocco, con 3 mila e poi Romania, Albania e Bangladesh con 3 mila. In Lombardia, dopo Milano, le imprese straniere sono più numerose a Brescia (12 mila, +6% in 5 anni), Bergamo (9 mila, +19%), Monza e Varese (7 mila imprese, +32% e +18%). I principali settori di cui si occupano gli stranieri a Milano sono il commercio le costruzioni la ristorazione.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

