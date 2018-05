E Ausilio chiude per Ilicic: all'Atalanta vanno 15 milioni

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Miranda a pieni regimi, Gagliardini quasi. Luciano Spalletti, per lo spareggio-Champions di domenica sera con la Lazio, potrà contare su tutti i suoi effettivi e sull'Inter-tipo. Al centro della difesa, tornerà infatti Miranda, preservato contro il Sassuolo e pronto a far coppia con Skriniar contro l'11 di Inzaghi. Ma l'attesa novità potrebbe essere Gagliardini, fuori da un mese e di nuovo in gruppo nella seduta di ieri mattina ad Appiano. Le condizioni dell'ex Atalanta saranno valutate nei prossimi giorni di allenamenti, ma all'Olimpico potrebbe essere lui (in alternativa più Vecino di Borja Valero) il partner di Brozovic in mediana.Per il futuro, invece, un altro atalantino nel mirino: lo sloveno Ilicic, in bella mostra (11 gol e 8 assist) con Gasperini e in odore di visite mediche con l'Inter già la prossima settimana. Costo 15 milioni, all'Atalanta 2 giovani di belle speranze che porteranno nelle casse nerazzurre 10 milioni di plusvalenze. E tra sette giorni esami d'idoneità anche per Lautaro Martinez. «Saremo in Italia il 24 maggio insieme al giocatore», ha chiosato il presidente del Racing, Victor Blanco. Per El Toro pronto un quinquennale da 1,5 milioni più bonus, a salire di stagione in stagione. Al club di Avellaneda circa 25 milioni, tra fisso (poco più di 20 milioni) e bonus.