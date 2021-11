È atterrato a Malpensa ieri alle 13 con un volo da New York ed è risultato positivo al Covid: è la seconda volta che il cantante Bryan Adams (con regolare Green pass), contrae il virus in un mese, come ha spiegato su Instagram. «Sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto», ha scritto la rockstar canadese di 62 anni. Adams è arrivato a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, The Cal On The Road, realizzato interamente con suoi scatti. Al suo arrivo a Malpensa, aveva un po' di febbre e per questo gli è stato fatto un tampone che è risultato positivo. Ora è stato ricoverato a Busto Arsizio. Ora per 170 passeggeri con lui sull'aereo diretto a Dubai, inizia la trafila della quarantena.



