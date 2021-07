È arrivato Giroud Pressing Maldini per Luis Alberto

Luca Uccello

Oliver Giroud è sbarcato a Milano. È arrivato per giocare, essere importante, protagonista con o senza Ibra al suo fianco. Ha scelto il Milan per vincere qualcosa anche in Italia.

Il francese, 34 anni, campione d'Europa con il Chelsea non altrettanto fortunato con la sua Francia all'ultimo Europeo, oggi svolgerà le consuete visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà alla società rossonera per i prossimi due anni con opzione per una terza stagione a 3 milioni di euro netti a stagione.

Poi le foto di rito e la scelta del numero di maglia. Giroud arriva come vice Ibra ma conoscendo il giocatore farà di tutto per convincere Pioli a meritarsi qualcosa di più del semplice ruolo di riserva. Una toccata e fuga a Milano prima di ripartire per le vacanze. Per lui l'appuntamento è per lunedì 26 con l'arrivo di Maignan, Rebic e Kjaer. Un Milan in attesa del ritorno in rossonero di Brahim Diaz e pronto a giocarsi tutto su Luis Alberto, il numero 10 che piace tanto a Stefano Pioli.

È lui la prima alternativa a Isco se il Real Madrid, sommerso dalla bufera Perez, alla fine decidesse di non farlo partire. Lo spagnolo è diventato un obiettivo del Milan dopo il suo arrivo a Roma, nel ritiro di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore. Claudio Lotito valuta il giocatore 45-50 milioni di euro. Una cifra mostruosa per le casse rossonere ma con Paolo Maldini pronto a mettere sul tavolo due tra Rafael Leao, Mattia Caldara e Samuel Castillejo. Al tecnico corteggiato ai tempi da Galliani ma non da Berlusconi piace l'attaccante portoghese ma vorrebbe anche e soprattutto Alexis Saelemaekers come contropartita.

Un giocatore che la società di via Aldo Rossi non prende in considerazione di cedere. Tra i desideri rossoneri c'è, come anticipato dallo stesso Maldini, l'arrivo a Milanello di un giovane attaccante. Si tratta di Kaio Jorge.

Il 19enne attaccante del Santos potrebbe arrivare a gennaio a parametro zero anche se l'obiettivo del Milan è quello di poterlo avere fin da subito per farlo integrare nel nostro calcio il prima possibile. L'ostacolo più grosso sono le commissioni per i suoi agenti ma Maldini non vuole perdere l'occasione e farsi scappare il talento brasiliano. Staremo a vedere.

