«È anziano e malato» Emilio Fede è libero

Emilio Fede torna libero. All'ex direttore del Tg4, condannato in via definitiva nel 2019 a 4 anni e 7 mesi per la vicenda Ruby bis, che riguarda il favoreggiamento della prostituzione e poi a 2 anni per il caso di un presunto fotoricatto, è stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza «il differimento della esecuzione della pena per la durata di un anno» per le sue condizioni di salute definite «precarie e in progressivo peggioramento» e per «l'età avanzata»: Fede ha 90 anni. Già mercoledì sera, con una telefonata alla trasmissione di Massimo Giletti Non è l'arena», lo stesso ex direttore aveva annunciato di essere tornato «libero». Il fine pena era previsto il 12 novembre del 2025. Il differimento vale un anno e sarà sicuramente prorogato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

