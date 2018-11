Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È ancora un nome che conoscono in pochi, ma tanto basta per fare un sold out da notizia. Accade alla Santeria Social Club, dove stasera suona Fantastic Negrito, vero nome Xavier Amin Dphrepaulezz.Un chitarrista che fa sognare i migliori riff di blues e amrerican roots per la sua abilità come musicista. Davvero bravo e con un tocco anche originale. Non a caso negli anni Novanta aveva firmato per il manager di Prince, aggiudicandosi anche premi e collaborazioni speciali, tra cui quella di supporter del compianto Chris Cornell, ex cantante dei Soundgarden. Poi, uno stop della carriera, ripresa nel 2014.A Milano arriva con tutta l'energia dell'ultimo disco, dal titolo Please don't be dead. Chi ama certe sonorità rock blues, troverà pane per i suoi denti.In viale Toscana 32, ore 21 esaurito. (M.Lev.)riproduzione riservata ®