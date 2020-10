E anche nella serie A femminile c'è il derby domenica in rosa a pranzo con Milan-Inter

Massimo Sarti

Il calendario ha giocato con la Milano del calcio. Derby maschile Inter-Milan domani pomeriggio a San Siro, derby femminile Milan-Inter domenica a pranzo (ore 12,30, diretta Sky e TimVision). Uno dietro l'altro. E anche tra le ragazze saranno le rossonere ad affrontarlo con un vantaggio in classifica rispetto alle nerazzurre. Il Diavolo allenato da Maurizio Ganz, dopo cinque giornate, è terzo in classifica con 12 punti, frutto di quattro vittorie e della sola sconfitta 0-1 al cospetto della capolista Juventus, nello storico match dello scorso 5 ottobre che ha fatto scoprire lo stadio Meazza alla massima serie di calcio femminile. Il Milan è anche dietro al Sassuolo, a quota 13. Le migliori marcatrici, sinora, per le rossonere, sono state con tre reti la capitana Valentina Giacinti e la compagna di reparto, l'attaccante inglese Natasha Dowie.

Per l'Inter, guidata in panchina da Attilio Sorbi, inizio di torneo da incubo con due nette sconfitte al cospetto di Fiorentina e Sassuolo. Poi il successo 1-2 a Verona sull'Hellas, quello a tavolino di Napoli (1-1 del campo tramutato in 0-3 per inadempienze nella distinta gara delle partenopee) e il pari interno 1-1 con la Roma. Totale 7 punti e rendimento in crescita. Bomber nerazzurra, con tre centri, la danese Caroline Møller Hansen.

Una delegazione delle due squadre ieri ha presenziato all'inaugurazione del nuovo campo e delle nuove superfici per l'atletica dell'Arena Civica. Scambio di gagliardetti simbolico sotto la pioggia, prima della stracittadina che si terrà sul terreno del Milan, al centro sportivo Vismara. E se in futuro proprio l'Arena diventasse la casa del calcio femminile milanese? «Metterei subito due firme, possiamo ragionarci», ha detto con un battuta il sindaco Giuseppe Sala. Se son rose...

