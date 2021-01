E alla fine vince sempre Szcesny

Timothy Ormezzano

Ci sono i guantoni di Szcesny sulla Supercoppa bianconera, festeggiata dal presidente Agnelli con un tweet che esalta la propria gestione: Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo..., ma il più bello sarà sempre il prossimo!. Troppo facile dare il merito a Cristiano Ronaldo, 31 titoli vinti in 20 anni di carriera, 9 gol nelle ultime 10 finali disputate, 20 reti in 20 partite stagionali e 760 centri complessivi. Se CR7 crea (i presupposti per vincere), Szczesny conserva. Vedere per credere le due miracolose parate contro il Napoli al Mapei Stadium. Nel primo tempo ha negato l'1-0 a Lozano con i riflessi di un puma. Sui titoli di coda del match, con un intervento di piede alla Garella, ha salvato un quasi-autogol di Chiellini che sarebbe costato l'1-1. Un altro pezzo di argenteria conquistato, andiamo avanti così, ha scritto sui social Wojciech detto Tek, uno dei campioni meno celebrati ma più costanti della Serie A.

Profilo basso, rendimento alto. Szczesny, portiere tanto affidabile quanto ingiustamente sottovalutato, ha vinto il confronto a distanza con quell'Ospina che lo aveva sfrattato dall'Arsenal. La concorrenza fa bene al 30enne di Varsavia. Se alla Juve divide i pali con un certo Buffon, in Nazionale polacca Szczesny sgomita con tre colleghi-rivali: Fabianski e gli altri italiani Skorupski e Dragowski. A Szczesny il compito di convincere l'ex bianconero Paulo Sousa, il nuovo ct della Polonia, a dargli un posto al sole degli Europei.

Intanto la Juve prepara il match di domenica (ore 12.30) contro il Bologna. Sicuro assente Dybala, restano da valutare le condizioni di Demiral e Chiesa, con la speranza che Alex Sandro e De Ligt si negativizzino in tempo dal Covid.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

