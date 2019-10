E al Castello 9 disegni

Greta Posca

Gran finale con l'Ermitage per Leonardo 500. Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio toscano stanno volgendo al termine e una delle chicche finali è l'arrivo della Madonna Litta conservata all'Ermitage di San Pietroburgo a chiudere superbamente la formidabile annata.

La Madonna, dipinta da Leonardo a Milano nel 1490, approda al Museo Poldi Pezzoli dal 7 novembre al 10 febbraio. L'opera è al centro di una mostra che comprende anche un nucleo selezionato di 20 opere, tra dipinti e disegni eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi più vicini, provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. La mostra è organizzata da Comune, Regione e la Fondazione Bracco. La Madonna Litta nell'800 era l'opera più rinomata di una delle più importanti collezioni di opere d'arte milanesi, quella dei duchi Litta da cui l'Ermitage l'acquistò nel 1865. Il dipinto era tornato a Milano, in prestito dall'Ermitage, anche 30 anni fa in occasione di una mostra a Palazzo Reale.

«Si tratta di un prestito eccezionale perché la Madonna Litta ha lasciato San Pietroburgo solo in 6 occasioni dal 1865, una delle quali appunto 30 anni fa per arrivare a Milano», ha spiegato la direttrice del Museo Annalisa Zanni. L'attribuzione a Leonardo del dipinto è a dir poco controversa, infatti alcuni esperti la ritengono opera dell'allievo Giovanni Antonio Boltraffio.

L'esposizione è stata anche l'occasione, grazie al sostegno di Fondazione Bracco, di fare indagini scientifiche e diagnostiche sul alcune opere: radiografie, riflettografie a raggi infrarossi, che hanno permesso di evidenziare i diversi modi di realizzare i disegni preparatori e i dipinti da parte degli artisti che operavano nella bottega di Leonardo, in un arco cronologico ristretto che va dal 1482 al 1499.

