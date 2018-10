«E adesso battiamo anche il Barcellona»

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «La vittoria nel derby importantissima per mentalità e morale. Ora a Barcellona per giocarcela». Un'altra stracittadina decisa in zona Cesarini (come un anno fa, su rigore, a chiudere un pirotecnico 3-2 con pallone portato a casa) e un altro gol al Milan, per un totale di 5 negli ultimi 4 derby disputati (come Amarildo, tra il '64 e '66). A soli 25 anni di età, Mauro Icardi non smette di stupire, frantumando record senza soluzione di continuità e con l'aplomb del predestinato. Ma, per l'ammazza-Diavolo di Rosario, ora è tempo di occuparsi di un'altra questione irrisolta e sul tavolo già domani sera al Camp Nou: il Barcellona, orfano di Messi e da giustiziare per il gran rifiuto del 2010.Allora, ad opporsi all'ingresso di Icardi in prima squadra (dopo 2 anni di cantera da 38 gol), fu Pep Guardiola, che ne avallò la cessione alla Samp nel gennaio 2011. «Cosa vuol dire sfidare il Barça senza Messi? È un peccato che non giochi, è sempre bello affrontare grandi giocatori come lui - ha proseguito Icardi ai microfoni di Onda Cero -. Leo è il migliore al mondo. Ma dall'altro lato sappiamo che sarà una grossa perdita per loro e che possiamo andare a giocarcela faccia a faccia, perché abbiamo le qualità per farlo».Quindi, a Barcellona, per vincere e continuare nella striscia di vittorie consecutive (7 tra campionato, 5, e Champions), aperta il 18 settembre con il Tottenham e ripresa domenica sera con il successo sui cugini, «importantissimo perché abbiamo avuto un settembre fantastico e volevamo continuare nel nostro momento di forma - ha concluso Maurito -. Arrivare a Barcellona con questa mentalità era fondamentale. Lo scudetto? Siamo lì, dobbiamo prendere esempio dalla Juve degli ultimi anni e continuare a vincere. Le voci sul Real? Quando arriveranno offerte le valuteremo, ma sono molto felice all'Inter». In vista di Barcellona, allarme rientrato per Brozovic e Perisic. Di lieve entità le contusioni riportate nel derby e nessun esame di controllo nella giornata di ieri. Al Camp Nou ci saranno.