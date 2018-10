E a Roma per 9 studenti su 10 è normale farsi uno spinello

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 90% degli adolescenti considera normale consumare cannabis e fumare spinelli, anche in casa. Il 51,4% lo vede fare ai propri compagni prima di entrare in classe, il 66,6% una volta usciti di scuola.Il carattere di normalità che ha assunto il consumo di cannabis, non più vissuto come comportamento deviante, emerge da una ricerca su 2671 ragazzi delle scuole superiori, licei e istituti professionali svolta dall'Asl Roma 2. La ricerca non si è basata su domande dirette sul consumo personale, ma sulle esperienze di amici e compagni di scuola. Il 33% degli intrvistati dichiara di avere almeno un amico che ha avuto un malore dopo aver consumato droga. E il 42% dichiara di avere almeno qualcuno degli amici che ha avuto problemi legali o segnalazioni per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.