Dybaldo, la coppia più bella del mondo

La Juventus ha molti motivi per sorridere. Il tridente è sempre più appuntito, grazie soprattutto al miglior Dybala degli ultimi anni. E il muro si alza, con il prossimo ritorno di Chiellini e Demiral. «La forza del gruppo e il talento dei singoli, miscela esplosiva! Avanti Juve!», incalza Buffon. Sabato contro il Torino, a meno di colpi di scena, SuperGigi farà suo il record di presenze in serie A che al momento condivide con Paolo Maldini a quota 647 gettoni.

A proposito di talenti, Dybala sta prendendo per mano la squadra di Sarri: ha puntato tutto su se stesso in bianconero, quando l'estate scorsa il club lo aveva messo in vetrina, e ha stravinto la sua scommessa. Il decimo gol in campionato, che ha avviato il 3-1 sul Genoa, è anche il quarto consecutivo (non gli succedeva dal settembre 2017) nonché il settimo realizzato sullo 0-0. Tanto per capire quanto pesino le prodezze del numero 10. Insomma, il Covid non lo ha debilitato.

Anzi. E l'intesa con CR7 cresce, se il duo Dybaldo ha sempre segnato nelle ultime tre uscite. Il presente e il futuro bianconero sono della Joya, visto che è in arrivo l'atteso prolungamento con ingaggio intorno ai 10 milioni.

La novità, là davanti, semmai è Douglas Costa, che ai dribbling (8) e passaggi smarcanti (5) realizzati in appena 39 minuti contro il Lecce ha aggiunto l'eurogol segnato quattro giorni dopo al Genoa. Non resta che ritrovare anche il miglior Pjanic, che assicura dedizione alla causa bianconera: per pensare al Barcellona, del resto, c'è tempo. «Il massimo è il minimo che posso prometterti», scrive il bosniaco alla sua Signora, su Instagram.

Il nuovo-vecchio acquisto è invece Chiellini, che da oggi torna a lavorare in gruppo con l'obiettivo di figurare tra i convocati già nel derby di sabato o al più tardi martedì in casa del Milan. Non è facile ripartire a quasi 36 anni dopo più di tre mesi di stop forzato. Ma Chiellini, smaltiti gli acciacchi del lockdown, è pronto a gettarsi nella lotta-scudetto e nella corsa-Champions. Attenzione, però, perché entro tre settimane Sarri riavrà anche Demiral, che sta intensificando il lavoro con l'obiettivo di rispondere presente per Juve-Lazio del 20 luglio.

