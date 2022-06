Dybala-Inter, c'è l'offerta formale. Da perfezionare, perché la distanza economica tra le parti è ancora di due milioni, ma, nel tardo pomeriggio di ieri, la società di viale Liberazione ha mosso i primi passi ufficiali per Paulo Dybala, convocando in sede Jorge Antun, agente del classe '93 argentino, e formalizzando la nuova proposta contrattuale di Suning, per farne un giocatore dell'Inter. Sul piatto un quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus, per un totale di 7 complessivi se centrati tutti, contro gli 8+2, lo stesso stipendio concordato con la Juventus prima del voltafaccia bianconero, richiesti dalla Joya tramite il suo agente (accompagnato dagli intermediari Petralito e De Vecchi) nel vertice di ieri con Marotta e Ausilio. In totale due ore di incontro, comunque positivo il commento di Giacomo Petralito lasciando viale Liberazione, e in particolare il fatto che Marotta abbia deciso di vedere l'agente di Dybala qui, in sede. Alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti, segnale di grande fiducia nell'happy ending a stretto giro di posta (previsto summit fra le parti) da parte dell'ad. E a dispetto dei 2 milioni di distanza per il closing, ma colmabili. (A.Agn.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA