Dybala il migliore, ma Sarri lo sostituisce

SZCZESNY 6

Guida il reparto con grande personalità e si fa trovare pronto quando serve. Nel finale amministra male un paio di palloni.

CUADRADO 6

A volte superficiale. Pensa più a non perdere la posizione. Rallentato. Meglio da esterno d'attacco.

DEMIRAL 6,5

Gioia e disperazione. Gioisce per il gol che sblocca la gara, si arrende per un brutto infortunio pochi minuti più tardi (19' pt De Ligt 6,5: non è al meglio ma l'impegno è lodevole. Insuperabile di testa).

BONUCCI 6,5

Ha gli occhi della tigre come Rocky. Concentrato e determinato. Leader assoluto.

ALEX SANDRO 6

In grande spolvero fisico. E' uno stantuffo sulla fascia sinistra. Sfortunato nel tocco di mano che riapre il match. Da lì in poi è meno sfrontato.

RABIOT 6,5

Salva un gol già fatto e regala un paio di giocate da fuoriclasse. In rapida e costante crescita. Difetta di un pizzico di precisione.

PJANIC 6

Meno brillante del solito. Si fida troppo della sua straordinaria tecnica. Altezzoso.

MATUIDI 6,5

Pedina di poco appeal mediatico ma di enorme sostanza. Sempre pronto a sacrificarsi per il compagno. Santo.

RAMSEY 6

Gli manca la continuità eppure sa individuare, spesso, il pertugio giusto. Lodevole in fase di pressing (25' st Danilo 6: porta tanta forza fisica. L'esperienza lo aiuta nelle situazioni più complicate).

DYBALA 7

Si materializza in ogni punto del campo. Gioca con una disinvoltura impressionante. Un faro sul quale fare sempre affidamento. Esce nervosissimo e ha più di una ragione per esserlo (24' st Higuain 6: un po' arrugginito, arriva spesso in ritardo di una frazione di secondo).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Firma il cartellino, ancora una volta. Corre, diverte e fa divertire. Sa gestire le forze e telecomandare i compagni. Robotico.

SARRI 6,5

Campione d'inverno. Non conta nulla ma conta tanto per Sarri. Rischia tantissimo a far uscire Dybala, il migliore in campo ma, alla fine, porta a casa i tre punti.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA