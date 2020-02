Dybala-Higuain per una maglia

Timothy Ormezzano

TORINO - Un tango (e una maglia) per due. Riparte il derby argentino tra Dybala e Higuain per fare da spalla a Cristiano Ronaldo in Verona-Juventus di domani sera. Paulo, ieri tornato regolarmente a lavorare in gruppo, ha più chance di giocare di Gonzalo in caso di ritorno al 4-3-1-2, con Ramsey tra le linee. Più Higuain di Dybala, invece, se Sarri confermerà il 4-3-3 con Douglas Costa.

Prosegue dunque il ballottaggio serratissimo tra gli sparring partner di CR7, un dualismo accettato con una certa insofferenza dai due sudamericani che l'estate scorsa avevano rifiutato di lasciare la Signora. L'ultimo a imbronciarsi è stato Higuain, domenica scorsa contro la Fiorentina. Nel 2020, per il Pipita, appena 2 presenze da titolare con un richiamo in panchina, mentre Dybala è a quota 4 partite dal primo minuto però mai giocate fino al fischio finale. Il turnover non è scientifico: Sarri sceglie in base allo stato di forma e alle caratteristiche dell'avversario. I patti, del resto, sono chiari: «Higuain e Dybala conoscevano bene la situazione fin dall'inizio spiegò il Comandante -. Quando hanno deciso di tirarsi fuori dal mercato sapevano che difficilmente avrebbero giocato in contemporanea».

Dal derby argentino a quello francese tra Matuidi e Rabiot, con quest'ultimo che farà di tutto per tenersi stretto il posto in una mediana completata da Pjanic e Bentancur. In difesa, infine, scelte quasi scontate: De Ligt e Bonucci davanti a Szczesny, con Cuadrado e Alex Sandro in corsia.

Cristiano Ronaldo, che l'anno scorso sparò a salve in casa del Chievo, vuole aggiungere il Bentegodi alla lista di oltre 120 stadi dove ha realizzato almeno un a rete. E intanto c erca la decima giornata consecuti v a in gol , una in meno d e l record assoluto in Serie A di Batistuta e Quagliarella. Oltre ai primati c'è la dolce ossessione di CR7, la stessa dei bianconeri: «Vorrei vincere la sesta Champions Le ague ha detto Ronaldo a Canal 11 - . E, questo, alla Juve, è possibile».

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

