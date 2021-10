Dybala e Morata, speranze per la Roma e domenica in trentamila allo Stadium

Timothy Ormezzano

In attesa del 9 e del 10, ovvero Morata e Dybala, la Juventus ritrova il dodicesimo uomo. Già, perché domenica sera, contro la Roma, la capienza dell'Allianz Stadium passerà dal 50% al 75%. Si va verso il tutto esaurito sold out il settore ospiti -, quindi si prevedono circa 30 mila spettatori a incorniciare il big match. Il fortino bianconero risulta quasi inespugnabile per i giallorossi. Nella sua avveniristica casa la Juve ha infatti sconfitto la Roma ben undici volte in dodici incroci. L'unico passo falso nell'agosto 2020, quando la Lupa si impose 3-1 contro la squadra di Sarri già certa dello scudetto e con gli spalti svuotati dalla pandemia. Il grande nemico Mourinho può comunque rifarsi anche a un altro precedente, nella Torino bianconera da lui mai espugnata nella veste di tecnico interista. Il 7 novembre 2018 con l'allora suo Manchester United violò (1-2) lo Stadium e fece imbestialire il pubblico portandosi la mano all'orecchio: A freddo non lo rifarei, la gente aveva insultato me e tutta la mia famiglia, disse Mou, che all'andata, a Old Trafford, sventolò il numero tre per ricordare il triplete con l'Inter nel 2010. Anche ieri Morata e Dybala hanno svolto una seduta personalizzata, mentre il gruppo ha ritrovato i sei azzurri, ma anche Kulusevski, De Ligt, Szczesny e Ramsey. Filtra un cauto ottimismo per i due attaccanti, che hanno qualche chance di entrare tra i convocati di Juve-Roma, quando Allegri schiererà probabilmente un 4-4-1-1 con Cuadrado e Chiesa sugli esterni e Bernardeschi sulla trequarti alle spalle di Kean. Procede dunque meglio del previsto il recupero di Morata, che a differenza dell'argentino non aveva riportato una elongazione ma una lesione muscolare. Il Conte Max dovrebbe riaverlo al più tardi per la partita di mercoledì in Champions sul campo dello Zenit e schierare sia il 9 che il 10 dall'inizio nel successivo derby d'Italia al Meazza nerazzurro.



