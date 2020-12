Dybala e Kulusevski si riprendono la Juve?

Timothy Ormezzano

Tocca a voi. La Juve vuole ritrovare i talenti smarriti di Dybala e Kulusevski. I due saranno con ogni probabilità titolari domani (ore 18) allo Stadium nel derby contro il Torino. Una partita che, dopo lo scivolone di Benevento, la squadra di Pirlo deve vincere.

«Il Toro è in un momento difficile, vuole rilanciarsi - avverte Rabiot -. Ma noi per continuare a crescere dobbiamo conquistare il derby a tutti i costi».

Dybala farà coppia con Cristiano Ronaldo e dovrà rendere meno pesante l'assenza dello squalificato Morata. Alla Joya serve come l'aria un gol, per cancellare lo zero in campionato. Per dimostrare che la Juve ha ancora bisogno di lui. E quindi per avere un po' di potere in più in sede di rinnovo contrattuale. Il numero 10 spera che la storia ripeta se stessa, visto che fu proprio lui a inaugurare il 4-1 del derby dell'anno scorso allo Stadium.

Anche Kulusevski deve ritrovare la via perduta ormai un mese fa, in seguito a un ottimo avvio di stagione. Dopo il gol alla prima di campionato contro la Samp e il bis contro il Verona, si sono disperse le sue tracce.

Reduce da tre esclusioni consecutive, nonché richiamato in panchina in tutte e 7 le partite giocate da titolare, Kulusevski vuole tornare sugli alti standard dell'anno scorso a Parma. Di questi tempi, per dire, aveva giocato quasi il doppio in campionato (730 minuti contro 467) e sfornato 5 assist rispetto agli zero attuali.

Intanto la difesa è ripiombata in emergenza. Dopo l'ennesimo ko di Chiellini si è infatti fermato anche Danilo, per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra che comporta almeno 10 giorni di stop. Aver affrettato il suo recupero per schierarlo contro la Dinamo Kiev con la temperatura intorno allo zero non è stata un'ottima idea.

