Dybala e CR7 a caccia di gol pesanti e di quota cento contro l'Atalanta

Timothy Ormezzano

Dybala e Cristiano Ronaldo inseguono quota 100. No, la pensione anticipata non c'entra niente. Qui si parla di gol in bianconero. L'argentino, 99 reti in 244 presenze con la Juve, vuole raggiungere la tripla cifra e diventare così il quinto straniero (il primo non europeo) a entrare nel club juventino dei centenari dopo Hansen, Charles, Platini e Trezeguet. Ci proverà domenica, nel fondamentale spareggio-Champions in casa dell'Atalanta già colpita da Dybala l'anno scorso proprio a Bergamo. Del resto, potrebbe bastargli un solo tocco, come gli è successo contro il Napoli, quando ci ha messo appena 4 minuti per festeggiare nel modo migliore il suo rientro dopo 87 giorni ai box. Dybala spera di ottenere quella maglia da titolare che, per colpa del lungo infortunio al ginocchio, non indossa da più di tre mesi. Ma dopo i 21 minuti giocati contro il Napoli e i successivi 22 contro il Genoa anche a Bergamo dovrà probabilmente accontentarsi di uno spezzone. A Pirlo l'ardua sentenza.

È ovviamente certo del posto invece Cristiano Ronaldo, che ha bisogno di una tripletta per raggiungere quota 100 in bianconero (al momento è a 97 reti in 126 partite). Il digiuno contro il Genoa ha a dir poco indispettito CR7, che vuole assicurare alla Juve quel pass in Champions fondamentale anche per la sua permanenza in bianconero. Cristiano deve inoltre tenere a distanza di sicurezza Lukaku (21 gol in campionato, 4 in meno del portoghese) per diventare il primo giocatore a conquistare il trono dei capocannonieri in Premier, Liga e Serie A.

A Bergamo, il favorito per duettare con Ronaldo sembra Morata, che contro il Genoa ha ritrovato il gol dopo oltre un mese di astinenza. Anche il futuro dello spagnolo è in bilico, proprio come quello di Dybala e Ronaldo. La Juve proverà a rinegoziare l'accordo con l'Atletico Madrid, abbassando da 10 a 7 milioni il costo del secondo anno di prestito di Morata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA