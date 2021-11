Dybala, corsa contro il tempo

Timothy Ormezzano

Dybala corre contro il tempo per rispondere presente domani contro la Lazio. «Sto bene, sto bene, grazie», ha detto la Joya ad alcuni tifosi all'uscita dal J Medical. Gli accertamenti medici hanno escluso lesioni muscolari e confermato l'affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato dalla nazionale argentina. Al momento le uniche assenze certe sono quelle di Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi. Oggi è il giorno della verità.

Le sensazioni di Dybala sono abbastanza positive. Il problema, informa la Juve, «attualmente è in via di risoluzione». Le condizioni della Joya verranno monitorate questo pomeriggio, durante l'unico allenamento che sosterrà l'argentino. Di certo non verranno corsi rischi: Allegri si accontenterebbe di riavere il numero dieci martedì in casa del Chelsea o al più tardi sabato 27 allo Stadium contro l'Atalanta. Domani l'attacco anti-Lazio verrà guidato da Morata, deciso a lasciarsi definitivamente alle spalle dubbi e critiche per dare continuità ai gol segnati in Champions contro lo Zenit e in Nazionale contro la Svezia.

Lo spagnolo vuole migliorare lo score in campionato: davvero troppo pochi 2 centri dopo 12 giornate. La Lazio porta bene a Morata se nell'ultimo incrocio, lo scorso marzo allo Stadium, la punì con due gol e un assist per Rabiot. El nueve, a meno di colpi di scena, duetterà con Chiesa, che lascerà la corsia per dare manforte all'attacco, mentre a centrocampo verrà confermato il tandem formato da Locatelli e McKennie. L'ex viola ha una voglia matta di rispondere alle critiche ricevute dopo le due apparizioni piuttosto incolori con la Nazionale.

Federico è in netto vantaggio sul recuperato Kean, che durante la sosta ha smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva cancellato dalle ultime gare. L'attaccante classe 2000 ha la stessa grande voglia di riscattarsi dei suoi colleghi di reparto, magari migliorando ulteriormente la sua media gol (uno ogni 107 minuti di campionato), la migliore della squadra che deve curare in fretta il suo mal di gol.

