Dybala cerca una notte magica

La missione della Juventus, questa sera (ore 21) allo Stadium contro i malleabili ungheresi del Ferencvaros, è una sola: mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di Champions, già abbondantemente ipotecata, per poi concentrarsi sull'inseguimento al Milan capolista. «Chiudere matematicamente i conti ci permetterebbe di fare qualche rotazione in più contro Dinamo Kiev e Barcellona e spostare il focus sul campionato», sottolinea Pirlo, chiedendo ai suoi continuità dopo l'ottima prestazione contro il Cagliari. Il tecnico vuole un'altra goleada a far seguito all'1-4 dell'andata in casa del Ferencvaros: «Mi darebbe fastidio vedere meno intensità, per essere una grande squadra dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi».

In difesa è allarme rosso: dopo Chiellini e Bonucci si è infatti fermato anche Demiral, out una decina di giorni per un'elongazione all'ileopsoas di destra. In trincea ci saranno giocoforza Cuadrado, De Ligt, Danilo e Alex Sandro, quest'ultimo all'esordio stagionale dopo due mesi in infermeria. Coperta più lunga a centrocampo, dove si rivedranno Bernardeschi dall'inizio e Chiesa in corso d'opera. Sulla trequarti uno tra McKennie e il recuperato Ramsey, davanti probabile chance dal primo minuto per Dybala, candidato a duettare con Cristiano Ronaldo: «Paulo sta meglio, ha ritrovato un po' di forza nelle gambe». Il super-attacco a tre con Morata è in cantiere: «Troveremo il modo per farli convivere», continua Pirlo. Poi, sul suo feeling con CR7: «Tra persone semplici e serie si va d'accordo facilmente. Io tratto Cristiano che è un campione allo stesso modo dei giovani Frabotta e Portanova. E' il mio modo di fare da sempre». A quanto pare, funziona: vedere per credere i numeri extralarge del portoghese, che cerca il primo acuto stagionale in Champions, il suo giardino di casa.



