Dybala, Alex Sandro e Mandzu fantasmi

PERIN 5,5

Per la prima volta a Marassi da avversario. Tiene in piedi la baracca nei primi 45'. Mortale l'incertezza sul tiro dell'ex Sturaro, che apre la strada del successo al Grifone.

CACERES 5

C'era una volta Martin: lontano anni luce da quello che conoscevamo.

BONUCCI 5

Pure per lui un mezzogiorno da dimenticare.

RUGANI 5,5

Kuamé spesso gli fa vedere i sorci rossoblù. Tuttavia l'ex Empoli è il meno peggio, lì dietro.

CANCELO 5

Quello spumeggiante di avvio stagione è solo un ricordo sbiadito, soprattutto dopo l'infortunio. A Marassi ha ballato con i... grifoni (15' st Bernardeschi 5,5: doveva dare la scossa, ma al Ferraris è entrato in campo la sua controfigura. Quello vero è rimasto allo Stadium).

BENTANCUR 5,5

Più o meno vale lo stesso discorso fatto per Cancelo. La rivelazione juventina d'inizio stagione era un altro giocatore. Al Ferraris è andata in scena la copia sbiadita (32' st Spinazola ng: stavolta solo una comparsata inutile).

PJANIC 5

A parte un sussulto nella prima frazione, il bosniaco non riesce a tenere a orchestrare il gioco della Signora. Quasi sempre in balia degli avversari.

EMRE CAN 5,5

Diciamo che la prova offerta contro l'Atletico è stata di ben altro spessore. Quello di Genova si è adeguato all'andazzo di una domenica da cani.

ALEX SANDRO 4,5

L'involuzione del brasiliano è quasi inspiegabile. Il fatto è che certe prestazioni sono sempre più frequenti. Il suo futuro è già scritto in Premier?

DYBALA 4

Allegri lo aveva presentato come nuovo acquisto. Ma da un suo errore nasce il raddoppio firmato Pandev. Altro che Joya...

MANDZUKIC 4,5

Ma era in campo? (29' st Kean ng: stesso discorso fatto per Spinazzola).

ALLEGRI 5

Primo ko in campionato: indolore, tra l'altro. Ma dopo l'impresona contro l'Atletico e senza CR7, la sua Juve è apparsa scarica. Di testa e di gambe.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA