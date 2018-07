Duster impazzita, 5 investiti: un morto

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il piede ha premuto sull'acceleratore invece che sul freno: una banale distrazione alla guida di una donna filippina di 51 anni è costata la vita a un'altra donna, anch'essa filippina di 61. La tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via privata Bisceglie, in un'ara privata che si trova nei pressi della Chiesa evangelica di Cristo, molto frequentata dalla comunità filippina.Erano le 22 quando la 51enne ha lasciato un gruppo di amici e parenti seduto sulle sedie di plastica nel patio all'esterno dell'associazione cattolica. È salita a bordo di una Dacia Dustler, ha messo in moto e ingranato la marcia, ma all'improvviso ha toccato con violenza l'acceleratore e l'auto è schizzata contro il patio, travolgendo sedie e persone. Cinque persone sono rimaste travolte, tutte parenti tra loro: un uomo di 41 anni, due donne di 38 e 51 anni, un bambino di 10 e la pensionata di 61, che all'arrivo dei sanitari del 118 è subito apparsa in gravi condizioni: Levita Dacillo - questo il nome della vittima - è stata trasportata a sirene spiegate al Policlinico, ma è morta per le ferite riportate mezz'ora dopo il ricovero. Gli altri feriti sono stati portati al Sacco e al San Carlo, ma non sono in pericolo di vita.Sulla sequenza dell'incidente indagano la polizia locale e i carabinieri. Secondo gli accertamenti, la 51enne non ha una patente italiana, che però non è richiesta per guidare all'interno di uno spazio privato.