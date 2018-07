Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Duro a morire il grunge. E non è un paradosso, nonostante questo genere sia entrato di diritto nella leggenda del rock dopo la morte di Kurt Cobain nel 1994. Più di vent'anni dopo, è sempre nel cuore di tutti gli appassionati: dai Pearl Jam agli Alice in Chains, questi ultimi stasera al Carroponte. La band Usa capitanata da Jerry Cantrell è oggi un'icona del grunge, sopravvissuta alle spirali della tossicodipendenza da parte di alcuni dei suoi membri, tra cui uno dei fondatori: il leader Layne Staley, morto nel 2002, anche lui durante il massimo successo del gruppo per abuso di droghe. Fantasmi del passato, che ora gli Alice in Chians hanno buttato alle spalle. Il loro album, quello che portano dal vivo con qualche anticipazione anche al Carroponte, è stato preceduto da due singoli: The one you know e So fa under. Sempre grande rock, come da tradizione. In scaletta, tutti i classici della band.Il 10 luglio, Ippodromo, via Diomede, 1. Ore 20 - 40 euro. (M.Lev.)