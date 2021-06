Duperdu, quando il mito è eco e fa anche ridere

Amare la natura e cantarlo su un palco, mettendoci anche un po' di economia e di comicità. È la ricetta dei Duperdu (Marta Marangoni e Fabio Wolf) che sono al Teatro della Cooperativa da oggi con Melodramma ecologico, gioco teatrale e musicale intorno ai temi dell'ecologia. Lo spunto è il mito di Orfeo ed Euridice. Lui, smemorato cantore, bucolico, dai tratti un po' hippie dfelice dle suo inferno metropolitano pratico.

Plinio e Dalia, i loro figli, appaiono per indirizzare i due protagonisti. E c'è persino Raul Cremona, nei panni di Aristeo, apicoltore negazionista che, con magie, cerca di dimostrare che le api stanno bene e il riscaldamento globale non esiste. In questo viaggio i due attori giocano con idee e slogan, poesia e concretezza.

Fino al 13 giugno. Teatro della cooperativa, via Hermada, 8. Ore 19.45. Biglietti 18/9 euro. (P.Pas.)

