Duomo, torna la grande musica

Ferruccio Gattuso

Milano apre la sua piazza più importante alla musica, ancora una volta. «E ce ne saranno molte altre», assicura il sindaco Giuseppe Sala.

Torna il 27 maggio in piazza Duomo Radio Italia Live, l'evento che raccoglie celebrità del pop nazionale e che aggiunge almeno un ospite internazionale.

L'ottava edizione sarà, come di tradizione, condotta da Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri e avrà un cartellone ghiotto. Tra i big a susseguirsi sul palco a partire dalle 19.30 Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Gué Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino e Ultimo, mentre lo special guest straniero, luminoso colpo di scena degli organizzatori sarà la star Sting.

Solo tre giorni prima l'ex leader dei Police pubblicherà il suo ultimo album My Songs, il che forse non ha guastato per raccogliere il suo sì.

Milano spalanca le porte alla musica. Sala spalanca il suo sorriso soddisfatto: «Diventeremo il Salone della musica e il concerto di Radio Italia è l'occasione per i milanesi e per chi vive a Milano per sentirsi parte di questo momento storico: riempire una piazza è sempre un momento fondamentale».

Non manca una nota di ironia calcistica (il sindaco è di simpatie interiste): «Ringrazio chi decide di continuare a investire sulla città. Milano sa far gioco di squadra: proprio come ha dimostrato l'Ajax contro la Juventus». Il riferimento, oltre che al match di Champions, è agli sponsor (il principale Eni) che hanno sostenuto le spese del live milanese, un milione di euro, cui si aggiungerà un altro milione per i due concerti gemelli attesi a Palermo (29 giugno) e, novità estera, a Malta (4 ottobre). «Milano ha un rapporto diretto con la musica», conclude l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, «come dimostra la Milano Music Week in autunno e l'imminente Piano City». Il concerto del 27 maggio godrà di diretta live in tv e radio: su Radio Italia Tv, Real Time, Nove, app da smart phone, streaming web.

