DUOMO SENZA FEDELI

Questo inizio di Quaresima, così strano, senza messa, senza ceneri, senza prediche» è un «momento favorevole» per la riflessione e ci fa sentire uniti, nella preghiera e nella forza per combattere il male. Queste le parole di speranza che il vescovo Mario Delpini ha detto dalla televisione ieri per la Messa della prima domenica di Quaresima dalla cripta del Duomo. Una funzione celebrata senza fedeli per le ordinanze cautelative per contenere i contagi da Coronavirus. Il vescovo si è detto vicino a chi «vive male questo momento» e verso «coloro che sono preoccupati per i loro cari, per i programmi di studio, di lavoro che sono saltati, per gli affari sfumati». Secondo il vescovo questa malattia ci ha reso uniti «nella lotta contro il male». E la stessa forza e determinazione dovrebbe essere applicata anche al contrasto di «droga, alcol e bullismo» che rovinano la società.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

