Dumfries in pole per il dopo Hakimi Alternativa Bellerin

Post-Hakimi: riecco Dumfries, mai uscito dai radar dell'Inter, alternative Bellerin e Zappacosta. In rigoroso ordine di gradimento e di posizionamento in griglia. Nella corsa alla sostituzione di Achraf Hakimi, è tornato in pole Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe '96 del Psv Eindhoven, 2 reti in 4 partite con gli Oranje ad Euro 2020 e il profilo più simile, per quantità di corsa e qualità di giocata, alla freccia marocchina (forse già a Parigi nelle prossime 24 per visite, firma e ufficialità col Psg).

Più di Hector Bellerin e Davide Zappacosta, le soluzioni low-cost da Arsenal (per lo spagnolo apertura a un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni) e Chelsea (per l'ex Genoa valutazione di 7-8 milioni), che non scaldano del tutto e rimangono subordinate ai discorsi aperti con il club di Eindhoven per il 25enne di Rotterdam. Potente (188 cm per 80 kg), veloce, col fiuto del gol (16 in 122 presenze con il Psv), Dumfries sembra avere tutte le carte in regola per non far rimpiangere Hakimi.

Ma, ad oggi, non il prezzo: 20-25 milioni di euro, e, per ora, fuori budget (10-15 i milioni stanziati per il sostituto del marocchino) per le casse dell'Inter. A Marotta e Ausilio serviranno, infatti, altre operazioni in uscita per arrivare alla fumata bianca con gli olandesi del Psv. Ma, con Nainggolan e Joao Mario vicinissimi a Cagliari e Benfica, l'Inter potrebbe tornare alla carica a stretto giro di posta.

Sui 5 milioni, infatti, la quota cash (più il cartellino del Primavera Ladinetti) messa sul piatto dal club di Giulini per il Ninja, previa buonuscita (di un milione) da parte di Suning al belga per risolvere il contratto. Da Joao Mario, invece, 7,5 milioni in arrivo sponda Benfica, anche se rimane il giallo di una clausola anti-club portoghesi sull'ultimo contratto firmato dal centrocampista lusitano con lo Sporting Lisbona.

Nell'attesa, mercoledì la presentazione al Meazza di Simone Inzaghi. E giovedì il raduno dei campioni d'Italia ad Appiano Gentile. La prima amichevole il 17 luglio, a Cornaredo, contro il Lugano. Dal 25 al 28 negli States, per la Florida Cup.

