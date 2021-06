Dumfries e non solo: via al restyling a doppia fascia

Alessio Agnelli

Inter: via Hakimi, poi il restyling a doppia fascia. In primis un laterale destro di gamba, reti ed assist alla causa, in grado di non far rimpiangere (o surrogare parzialmente) il turbo-marocchino, vicinissimo al Psg, quindi un corrispettivo di sinistra, delle stesse caratteristiche, per ovviare alle partenze di Young (direzione Aston Villa, già definita) e Perisic (5 milioni di ingaggio, fra gli epurati sicuri e in orbita Bayern Monaco), i titolari del ruolo nella cavalcata scudetto.

Una volta perfezionato il trasferimento di Achraf Hakimi alla corte di Nasser Al-Khelaïfi, in casa Inter scatterà la fase 2, quella del grande rinnovamento sugli esterni, e Marotta&Ausilio sembrano avere le idee chiare su come procedere e su quali obiettivi focalizzarsi nelle prossime due settimane, per regalare a Simone Inzaghi almeno uno dei 2 rinforzi promessi in fascia, prima del raduno dell'8 luglio.

A destra detiene la pole di gradimento Denzel Dumfries, nazionale olandese classe '96 del PSV Eindhoven, per caratteristiche (velocità, fisico - 189 cm per 80 kg - e fatturato in avanti) il più simile ad Hakimi. Unica controindicazione il costo del cartellino, 20 milioni, che è già salito di 5 dall'inizio dell'Europeo, dopo 2 reti in 3 gare con gli Oranje di De Boer. E identica valutazione anche per Emerson Royal, il secondo nome in lista, anche se da Barcellona sembrano arrivare segnali di chiusura per l'ex Betis. Difficile anche l'opzione Manuel Lazzari, avanzata da Inzaghi. Dopo il burrascoso addio del tecnico nerazzurro dalla Lazio, il prezzo per l'Inter è di 26 milioni.

Sui 5, invece, il prezzo fissato dal Chelsea per Zappacosta, la soluzione low-cost. Mentre, a sinistra (con Dimarco che dovrebbe restare in rosa), tre nomi al vaglio. Dall'Eintracht Filip Kostic, 29enne serbo, cercato anche dalla Roma, valutato 25 milioni.

E i 2 esuberi del Chelsea, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, sui 20 e da trattare fuori dai discorsi per Hakimi, già chiusi. Entro il weekend, il marocchino volerà, infatti, a Parigi per 70 milioni di euro. Già programmate a inizio prossima settimana le visite con i francesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

