Due volte Zaniolo, la Roma spera

ROMA - Tutto rimandato al 6 marzo, quando all'Estadio do Dragaò si giocherà il match di ritorno. La Roma infatti batte di misura il Porto, per 2-1, e il verdetto di questo ottavo di finale di Champions non può ancora essere definitivo. Intanto va detto che questa Roma così italiana, con sette giocatori che potrebbero fare al caso di Mancini, è piaciuta risultando lontanissima parente di quella che due settimane fa in Coppa Italia ha scritto una pagina vergognosa della sua storia. Questa invece è la squadra di Zaniolo, il campione ragazzino che questa sera ha segnato due reti a quel Casillas che ha quasi il doppio dei suoi anni ed era alla sua 172a partita in Champions. Peccato solo per il palo di Dzeko, unica emozione del primo tempo, e per quella rete del Porto arrivata appena tre minuti dopo la doppietta di Zaniolo, il nuovo idolo sbocciato due anni dopo il ritiro di quello amatissimo per un quarto di secolo. E che ora i romanisti quasi hanno paura di esaltare, temendo che poi la società, in nome delle plusvalenze e se non dovesse arrivare il quarto posto, possa cederlo. Sentimento comprensibile, se si pensa ai rimpianti che nella capitale giallorossa ancora suscitano i nomi di Alisson e Salah.

«Sono felicissimo, non ho parole, è una serata memorabile che non scorderò mai nella mia vita ha spiegato emozionato Zaniolo -. Ora ci sarà il ritorno non dobbiamo mollare e dobbiamo passare il turno. Ho corso tanto, ma sono felice di farlo per questa squadra. Far gol è stata una emozione unica e spero di farne tanti altri sotto questa curva»

L'altra sfida. Colpo francese nell'altro ottavo di giornata in Champions. Manchester United-Paris Saint Germain 0-2 (0-1) nell'andata. A segno nella ripresa Kimpembe all'8' e Mbappè al 15'. La gara di ritorno è in programma mercoledì 6 marzo a Parigi con Cavani e compagni ora nettamente favoriti sugli inglesi di Mourinho. Oggi altri due ottavi d'andata con Tottenham-Borussia Dortmund e Ajax-Real Madrid.

(G.Bul.)

