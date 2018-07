Due stranieri tentano l'abuso di una clochard

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloLe hanno strappato i vestiti per stuprarla e quando la vittima è riuscita a scappare sono rimasti a dormire nel casolare abbandonato dove l'avevano aggredita, a poca distanza dalla stazione di Monza. Erano convinti che lei, una ragazza 21enne di Lecco che da qualche tempo vive in strada, non li avrebbe mai denunciati. E invece la giovane, una volta libera, ha chiamato subito il 112, consentendo ai carabinieri di arrestare due gambiani di 19 e 33 anni. L'accusa per i due - sono entrambi irregolari e hanno precedenti per spaccio - è di violenza sessuale di gruppo.La ragazza ha raccontato che nella notte tra venerdì e sabato si è accordata con i due africani per passare la notte al riparo nel casolare, ha spiegato di essersi fidata perché il loro atteggiamento era stato rassicurante e gentile. Almeno fino all'arrivo allo stabile abbandonato, dove i gambiani hanno tentato di stuprarla strappandole i vestiti. Nonostante fosse sola, la 21enne ha opposto resistenza ed è riuscita a scappare prima di subire la violenza. I due aggressori non si sono mossi da lì: i carabinieri li hanno trovati addormentati.