Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due spettacoli per due weekend all'insegna del divertimento al Teatro Manzoni, da trascorrere con tutta la famiglia. Il primo appuntamento è domani con la Sirenetta (ore 15.30 da 11 euro), nel mini-musical che narra la fantastica storia di Ariel e di tutto l'oceano, con il bel principe che si innamora di lei. Sul palco, c'è la sirena con tanto di pinna, accompagnata da tutti i personaggi del mare che danzano sulle note di In fondo al mar, in fondo al mar, la vita è piena di bollicine: il pubblico si scatena con i dieci performer, fra ballerini e cantanti in costumi coloratissimi, che si cimentano in scene spiritose. I più piccoli possono poi incontrare i personaggi alla fine dello spettacolo per scattare foto.Si prosegue la settimana prossima con Il lupo e i sette capretti dove gli spettatori diventano SpettAttori: i bambini, travestiti da lupo e da capretti, da alberi e da animaletti della foresta, danno vita alla fiaba guidati da attori professionisti. I protagonisti si mettono alla prova nell'eterno gioco del teatro con la voglia di condividere un'avventura. (16 febbraio, ore 15.30; l 17 febbraio alle ore 11. A partire da 5,50 euro. Info teatromanzoni.it).(M.Cor.)