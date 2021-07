Due roghi in un palazzo «Il piromane è il dentista»

Due roghi dolosi nello stesso palazzo, in via degli Alpini a Buccinasco. Uno la notte del 28 maggio: distrutta la palestra Fit Boutique. L'altro il 27 giugno, nel centro di pilates, fallito perché l'innesco non ha funzionato. Un complesso di due piani: sotto, negozi, bar, parrucchiere, palestra, sopra, studi di professionisti. E le indagini dei carabinieri hanno portato dritto al secondo piano, allo studio di un dentista: è lui il piromane. Lo hanno tradito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

I militari della Compagnia di Corsico hanno arrestato G. B., 66 anni, originario di Crema, residente ad Assago e con studio a Buccinasco, dove è molto conosciuto. E in manette è finita anche la sua complice, una pensionata di 64 anni, con cui in passato il dentista aveva avuto una relazione sentimentale. Ancora poco chiaro il movente. Secondo le indagini del pm Marina Petruzzella, si tratterebbe di una questione economica: i danni causati dai roghi avrebbero abbassato il valore dell'immobile, sui cui il dentista aveva mire di acquisto. Un'azione che poteva causare una strage: al momento del rogo, che poteva minare la stabilità dell'edificio, in zona c'erano ancora passanti e gli avventori di un bar poco distante.(G.Pos.)

